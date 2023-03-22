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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نفذت عدواناً بالصواريخ على مطار حلب الدولي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية به.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 0355 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وكان مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية قال لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه جرى استهداف مطاري حلب والنيرب العسكري بخمسة صواريخ إسرائيلية.