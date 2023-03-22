 جمعية مصارف لبنان تقرر تعليق الإضراب وتعلن عودة البنوك للعمل بدءا من صباح اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جمعية مصارف لبنان تقرر تعليق الإضراب وتعلن عودة البنوك للعمل بدءا من صباح اليوم

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:32 ص

أعلنت جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب على أن تعود للعمل ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كل المواطنين.

وأوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان أمس الثلاثاء، أن قرار تعليق الإضراب – المستمر منذ قرابة أسبوع – جاء على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي – على حد ما ورد بالبيان.

وأكدت الجمعية أنها ستتابع اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفا على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات.

وكانت المصارف اللبنانية قد دخلت في إضراب بدءا من الثلاثاء الماضي احتجاجا على ما وصفته بازدواجية المعايير في القرارات القضائية المتعلقة بالقضاء المصرفي وللمطالبة بالإصلاحات التشريعية وحل الخلافات مع القضاء.

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