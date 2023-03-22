 إدارة المصاحف والكتب بشئون الحرمين تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك - بوابة الشروق
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إدارة المصاحف والكتب بشئون الحرمين تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 10:56 ص

 

أنهَت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب - ممثلة بإدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - استعداداتِها، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام 1444هـ.

وأوضح مدير الإدارة سعد بن غويلب الندوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء - أن الخطة تقوم على تهيئة وتنظيف وتعقيم الدواليب والأرفف الرخامية، وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة، وتجهيز المصليات بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف مختلفة الأحجام، التي تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذا الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف "برايل للمكفوفين"، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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