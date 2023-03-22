نصرالله يحذر إسرائيل من عواقب الاعتداء على لبنان

أعلن حسن نصر الله الأمين العام الأمين العام لحزب الله، رداً على التهديدات الإسرائيلية بعد عملية مجيدو في شمالي فلسطين، أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان ستقابله المقاومة بالردّ القاطع والسريع.

وقال نصر الله في كلمة خلال فعالية نظمها "حزب الله"، بعد ظهر اليوم الأربعاء، "الإسرائيليون قالوا أمراً صحيحاً بالتقدير أن حزب الله إذا كان مسؤولًا عن العملية فهو ليس خائفًا من الذهاب إلى المعركة".

واعتبر أن "عملية مجيدو" "أربكت العدو بمختلف مستوياته وكثر علقوا على صمت حزب الله، مضيفاً: "صمتنا هو ضمن المعركة الإعلامية النفسية مع العدو فليست مسؤوليتنا الإجابة على ما يربك العدو وأحيانًا يكون جوابنا في عدم تعليقنا على الحادثة".

وبشأن الوضع في اليمن قال نصر الله "من اليوم الأول للعدوان على اليمن وقفنا إلى جانب الشعب اليمني، وهذا موقف نفتخر به، واليوم بسبب العوامل الإقليمية قد يتم التوصل إلى حلّ وهذا ما ندعو إليه".

وأعرب عن أمله في أن تسير الأمور بمسار إنهاء العدوان والحصار وعودة اليمن إلى الشعب اليمني.