إسرائيل تخطط لبناء حي استيطاني جديد في القدس المحتلة

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الأربعاء، أن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية ستسرع من الترويج لخطة بناء الحي الاستيطاني المسمى «القناة السفلية» في القدس المحتلة.

وسيفصل هذا المشروع أحياء مقدسية عن بعضها، كما سيفصل تلك الأحياء عن مناطق بيت لحم، ما سيؤثر على أي خطط مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.

وسيربط الحي الجديد بين حي «جفعات هاماتوس» المثير للجدل سياسيًا، وحي «هار حوما»، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء.

وسيضم المشروع 1200 وحدة استيطانية، معظمها ستكون خارج حدود الخط الأخضر.