مجلس النواب الأمريكي يوافق على حزمة إنفاق قبل موعد نهائي لإغلاق حكومي

مرر مجلس النواب الأمريكي، حزمة إنفاق بقيمة تريليون دولار لتمويل حكومة الولايات المتحدة اليوم الجمعة، قبل ساعات من موعد نهائي، لتجنب إغلاق حكومي وشيك.



ولم يصوت بعد مجلس الشيوخ على حزمة التمويل، حيث من المتوقع أن يتم تمريرها، ويجب أن يفعل ذلك قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش غدا السبت) لتجنب إغلاق جزئي للحكومة سيبدأ صباح غد السبت.



ولا تتضمن الحزمة أي مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا. ويعرقل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن المساعدات لأوكرانيا.



وقد يكلف التصويت على مواصلة تمويل الحكومة رئيس مجلس النواب مايك جونسون وهو جمهورى منصبه. فقد أعرب متشددون في الحزب الجمهوري عن غضبهم من عدم إصرار جونسون على إجراء تخفيضات كبرى في الميزانية.



وصوت أغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بفضل دعم الديمقراطيين.



وقدمت عضو الحزب الجمهوري اليمينية المتشددة مارجوري تايلور جرين اقتراحا اليوم الجمعة لإقالة جونسون من منصبه.



ويعني إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، توقف عمل هيئات ومكاتب فيدرالية معينة، وعدم حصول ملايين من موظفي الحكومة الأمريكية على رواتبهم.