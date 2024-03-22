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زادت أسعار الغاز الطبيعي المخصص لتحريك السيارات في مصر بنسبة تقارب 20% ليصبح سعر المتر المكعب 650 قرشا بدلا من 550 قرشا.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مجموعة من القرارات لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة غير البنزين والسولار، نشرتها "الجريدة الرسمية" بعد منتصف ليل اليوم الجمعة 22 مارس 2024.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم: 100 جنيه

- متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 6.5 جنيه

- لتر الكيروسين: 10 جنيهات

- طن المازوت لقمائن الطوب والأسمنت: 7500 جنيه

- استمرار طن المازوت للمواد الغذائية: 1500 جنيه

- استمرار طن المازوت للكهرباء: 2500 جنيه

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيه واحد.

وبذلك أصبحت قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما زاد سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

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