رسالة مؤثرة من عمرو أديب لأحمد زيزو

حرص الإعلامي، عمر أديب على توجيه رسالة لأحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، في ظل ما يتردد عن توقيعه عقود الانتقال إلى صفوف الأهلي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه في موقع تويتر: "رسالة إلى زيزو: مقدرش أقولك إن الفلوس مش مهمة، بس الأهم انك تكون حاسس بوجودك وتأثيرك في المكان اللي بتلعب فيه".

وأضاف: "فرق كبير أما تحس إنك الوحيد أو تحس إنك واحد من الوحايد، انت عارف جمهور الزمالك بيعشقك وبينتظر بس تتحرك أو تلعب أي لعبة".

وتابع: "طول عمرك زملكاوي جدع أصيل، فكّر شويه بقلبك مع عقلك واعرف إن التاريخ ساعات بيقلب مع الإنسان، والنوادي زي كل حاجه أقدام، وقدم الزمالك عليك كان حلو وكان وش السعد".

وأتم عمرو أديب رسالته قائلًا: "لا ترحل يا زيزو، مش علشان تجيب أجوان، علشان احنا بنحبك بجد في الزمالك ومع الفانلة البيضا".