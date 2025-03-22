ريال مدريد يغلق ملف أسينسيو مؤقتا

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عزم إدارة ريال مدريد على مكافأة المدافع الشاب راؤول أسينسيو، بمنحه عقدا جديدا.

وأثبت المدافع الإسباني كفاءته هذا الموسم، مستغلا كثرة الإصابات في الخط الخلفي، ليتحول إلى ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق.

وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية عن تطور جديد في مفاوضات الميرينجي المتقدمة مع أسينسيو بشأن التجديد.

وأفادت الإذاعة بأن الملكي قرر إرجاء المفاوضات بشكل مؤقت، انتظارا لنتيجة القضية التي تورط فيها أسينسيو في وقت سابق.

وكان أسينسيو قد اتهم في وقت سابق بنشر صور إباحية لأطفال، ما عرضه لمسائلة قانونية.

ويثق ريال مدريد في براءة لاعبه، ما سيدفعه بعدها لوضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات عقده الجديد، والمتوقع أن يمتد ل5 سنوات.

وينتهي عقد صاحب ال22 عاما في ملعب سانتياجو برنابيو، بنهاية موسم 2025-2026، لكن اللاعب يرغب في البقاء لفترة أطول مع الميرينجي.