حكومتا البحرين وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم

توصلت حكومتا البحرين وإسرائيل، اليوم الخميس، إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم والجواز الأخضر، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين، وتمثل سابقة عالمية لاتفاقية ثنائية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مباحثات بين مملكة البحرين وإسرائيل جرت خلال الأسابيع الأخيرة، برئاسة وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، فضلا عن اتصالات بين السفارة الإسرائيلية في مملكة البحرين ووزارتي الخارجية والصحة في كلا البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

ووفقا للاتفاقية، سيتم إعفاء الأشخاص الحاصلين على التطعيم في كلا البلدين ممن تلقوا تطعيما معترفا به في البلد الآخر من الحجر الصحي، وسيتمكنون أيضا من دخول الأماكن التي تتطلب "جواز سفر أخضر".

وسوف يتم في المرحلة الثانية إجراء الترتيبات للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح غير معترف به من قبل إحدى الدولتين.

وسيتم تنفيذ عملية التعرف رقميا مما سيسهل بشكل كبير الدخول إلى كلا البلدين.

وسوف تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إسرائيل تتفاوض مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى من أجل الاعتراف المتبادل بوثائق السفر الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.