أفغانستان: مقتل 8 جنود من الجيش في اشتباكات مع طالبان

قٌتل ثمانية جنود، على الأقل من الجيش الوطني الأفغاني في اشتباكات مع طالبان في إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وقال حاكم الإقليم محمد يونس ستانيكزاي- حسب ما أو،ردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس، إن المناوشات بين طالبان وجنود الجيش الوطني الأفغاني بدأت عندما هاجمت طالبان موقعًا أمنيًا في المنطقة.

وأضاف أن ثمانية جنود على الأقل قتلوا فيما تمكنت القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني من إنقاذ ستة آخرين.

وبحسب ما ورد، تكبدت حركة طالبان خسائر فادحة في الأرواح، لكن لا توجد معلومات أخرى متاحة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.