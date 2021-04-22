ألمانيا: نعتزم سحب قواتنا من أفغانستان بداية يوليو المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عزم برلين سحب قواتها من أفغانستان بحلول 4 يوليو المقبل، أي قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من البلاد في 11 سبتمبر القادم.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع ديفيد هيلمبولد قوله إن ألمانيا تحاول استكمال عملية انسحاب قواتها من أفغانستان بحلول 4 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة أبلغت لجنة الدفاع في البرلمان الألماني بهذا الأمر.

وكان من المقرر في السابق أن يتم انسحاب القوات الألمانية من أفغانستان بحلول منتصف أغسطس القادم.

ولا يزال هناك حوالي 1300 جندي ألماني منتشرين في أفغانستان كجزء من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب قوات الأمن الأفغانية.