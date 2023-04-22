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زيادة إنتاج ومبيعات المركبات التجارية بالصين في مارس الماضي

د ب أ
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 10:07 ص

أظهرت بيانات صناعية أصدرتها الجمعية الصينية لمُصنعي السيارات، أن صناعة المركبات التجارية في البلاد سجلت انتعاشا قويا في شهر مارس الماضي، مع زيادة الإنتاج والمبيعات مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تم إنتاج إجمالي 434 ألف مركبة تجارية الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 1ر37% على أساس شهري، و4ر24% عن نفس الفترة من عام 2022.

وخلال نفس الفترة، تم بيع حوالي 434 ألف مركبة تجارية في الصين، بزيادة نسبتها 2ر34% على أساس شهري، و4ر17% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات علامات انتعاش لسوق المركبات التجارية وسط انتعاش الاقتصاد تدريجيا، وانطلاق المزيد من مشاريع البنية التحتية واستمرار أداء الصادرات الجيد.


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