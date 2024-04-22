إزالة 10 آلاف طن نفايات بلاستيكية من المحيطات والأنهار حول العالم

أفادت منظمة تنظيف المحيطات البيئية في مدينة روتردام الهولندية اليوم الاثنين، بأنه تم انتشال نحو 10 آلاف طن من النفايات البلاستيكية من بحار وأنهار العالم.

وتستخدم المنظمة كميات ضخمة من الشباك لإزالة النفايات من المحيط الهادئ منذ خمس سنوات.

وفي الآونة الأخيرة، استخدمت المنظمة حواجز على الأنهار شديدة التلوث في ثمانية بلدان، بهدف منع وصول النفايات إلى البحر.

وقال بويان سلات ، مؤسس مشروع التنظيف ،:"في الوقت الذي لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه ، فإن نجاحاتنا الأخيرة تملأنا بثقة متجددة في أنه يمكن تنظيف المحيطات ... إن سنوات عديدة من التجربة والخطأ بدأت تؤتي ثمارها".

ووصفت منظمة "تنظيف المحيطات" هذا الإنجاز بأنه "مشجع للمهمة" ولكنه مجرد نقطة انطلاق ، حيث لا تزال هناك ملايين الأطنان الأخرى من البلاستيك تلوث المحيطات، مضيفة إنها تعتزم مواصلة التعلم والتحسين والابتكار "لحل هذه الكارثة العالمية".

وأشارت المنظمة إلى الجولة الرابعة من محادثات الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي التي تعقد في أوتاوا والتي تبدأ غدا الثلاثاء.