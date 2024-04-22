ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من أبريل بفضل المبيعات القوية للرقائق

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1ر11% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أبريل الجاري بفضل ارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الخارجية وصلت إلى 82ر35 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أبريل، مقارنة بـ 52ر32 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 1ر11% على أساس سنوي لتصل إلى 31ر2 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 1ر6% على أساس سنوي إلى 5ر38 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من أبريل، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6ر2 مليار دولار.

وظلت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، تسير على مسار انتعاش قوي منذ أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة عام.

وفي مارس الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2ر52 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية السادسة على التوالي، على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.