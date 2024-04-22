أستاذ علاقات دولية: حماس صنيعة إسرائيلية لمحاولة تغذية الصراع الداخلي الفلسطيني

علق حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، على استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قائلا إنّ الأمر حدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في عام 2020، عندما صرح بشكل واضح أن نتنياهو أرسل رئيس المخابرات السابق يوسي كوهين، مع الضابط الإسرائيلي المسئول عن قطاع غزة إلى الدوحة؛ للضغط على المسئولين القطريين لاستمرار الدعم اللا محدود إلى حركة حماس.

وقال خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية داليا الحسيني، إن «حماس صنيعة إسرائيلية واضحة لمحاولة تغذية الصراع الداخلي الفلسطيني، وتغذية الانقسام بما يخدم إسرائيل ضد القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن «الأمر ظهر في الكثير من المواقف والتصريحات من حكومة نتنياهو».

وأشار إلى أن نتنياهو، صرح من قبل أنه المسئول عن إفشال اتفاق أوسلو على مدار 30 عامًا لحل الدولتين ودعم حماس، خاصة وأن أغلب الأسلحة التي تم استخدامها قبل 7 أكتوبر وما بعده كانت من تل أبيب؛ لأن الكثير من الضباط الإسرائيليين باعوا السلاح إلى الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن رئيس جهاز المخابرات العسكرية، الجنرال أهارون هاليفا، تقدم باستقالته بعد الإخفاق في التصدي للهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد في السابع من أكتوبر 2023.

وحسب أسوشيتد برس، فإن هاليفا «أول شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى تتنحى عن منصبها بسبب هجمات حماس».

وقال جيش الاحتلال في بيان إن هاليفا طلب «التنحي عن منصبه بسبب مسؤوليته القيادية بصفته رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلال أحداث السابع من أكتوبر».

وبموجب القرار الذي اتخذ مع رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع، يوآف جالانت، سيحال هاليفا إلى التقاعد من جيش الدفاع «بعد تعيين خلف له من خلال عملية مرتبة ومهنية»، طبقا للبيان.