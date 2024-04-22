كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أنها تعيش ارتباطا جديدا، حيث يجمعها إعجاب متبادل مع أحد الأشخاص (دون أن تكشف هويته).

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر شاشة «cbc»، اليوم الاثنين، تحدثت رانيا عن مواصفات هذا الشخص قائلة إنها متواضع ومكافح جدًا في حياته وبدأ حياته من الصفر.

وأضافت - مواصلة الحديث عن مواصفاته: «أب كويس جدا.. هو مطلق ولديه ابن، كما أنه صديق جيد جدا لطليقته».

وأشارت إلى أنها عندما وجدت العلاقة بين هذا الشخص وطليقته قوية وصحية جدا، شعرت بالاطمئنان للغاية، كما أن الاثنين يجمعهما اهتمام مشترك بأن يكون ابنهما سويًّا.

ولفتت إلى أن هذا الشخص أكبر منها بأربع سنوات، موضحة أنها لا تؤمن بتأثير فارق السن على العلاقة بين الزوجين.