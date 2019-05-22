معتقل فلسطيني لدى إسرائيل يوقف إضرابا عن الطعام مقابل عدم تمديد اعتقاله إداريا

أوقف معتقل فلسطيني لدى إسرائيل اليوم الأربعاء، إضرابا عن الطعام استمر به 50 يوما مقابل عدم تمديد اعتقاله إداريا، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان أن عودة الحروب(32 عاما) من سكان الخليل في الضفة الغربية، علق إضرابه المفتوح بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجن يقضي بالإفراج عنه بعد أربعة شهور.

وأوضحت الهيئة أن "الحروب" المعتقل منذ شهر ديسمبر الماضي، سيستمر اعتقاله حتى 29 من أغسطس المقبل، ومن ثم سيفرج عنه ولن يتم تجديد الاعتقال الإداري بحقه.

في هذه الأثناء، يواصل الأسير حسن العويوي إضرابه عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي ضد اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية.

والعويوي(35 عاماً) معتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً عدة سنوات في سجون إسرائيلية.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، تعتقل إسرائيل في سجونها حاليا نحو 5700 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح الاعتقال المفتوح من دون توجيه اتهامات محددة.