 الإفتاء لعمال مصر: يمكن الذهاب للعمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
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الإفتاء لعمال مصر: يمكن الذهاب للعمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أسماء الدسوقي
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 9:19 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 9:19 م

توجه خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، برسالة إلى عمال مصر، قائلًا: «يا عمال مصر وكل من يسعى للرزق، هذا من الحسنات التي تقربك إلى الله».

وأضاف «عمران» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «فتاوى» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، «تعلمنا من رسول الله إن من الذنوب ذنوبًا لا يكفرها إلا السعي للمعيش وأن خير الصدقة لقمة تضعها في امرأتك».

وأشار إلى أن التعامل يتجدد بتجدد الأحوال، لذا فإن العامل الساعي للرزق يمكنه الذهاب إلى عمله مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعودة إلى المنزل مباشرة فور انتهاء عمله، للمحافظة على أفراد الأسرة، مشيرًا إلى قول النبي: «سددوا وقاربوا».

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