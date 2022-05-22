 شون وصوامع المنيا تستقبل 309 آلاف طن من محصول القمح بجميع المراكز - بوابة الشروق
الأحد 22 مايو 2022 12:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

شون وصوامع المنيا تستقبل 309 آلاف طن من محصول القمح بجميع المراكز

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 12:47 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 12:47 م

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم توريد 309068 طنًا و185 كيلو جرامًا، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 15152 طنًا و751 كيلو جرامًا من القمح حتى أمس السبت، وذلك من خلال 44 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كل الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 309 آلاف طن حتى الآن.

وأكد ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و2320001 - 2342200.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك