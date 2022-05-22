سلطنة عمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عـن انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) في سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، دعت اللجنة العليا أفراد المجتمع للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل، وعدم مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

وحذت الجميع، وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومـن لديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، مشددة على أهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وأشادت اللجنة العليا، بالدور البنّاء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع التدابير والإجراءات الوقائية، وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.