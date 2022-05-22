نائبة إسرائيلية تنضم مجددا للائتلاف لتنهي أزمة سياسية

تراجعت النائبة الإسرائيلية غيداء ريناوي زعبي عن موقفها الذي أعلنته الأسبوع الماضي بإنها ستترك الائتلاف الهش بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي يتألف من ثمانية أحزاب، وهي الخطوة التي كانت ستؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وسحبت ريناوي زعبي، التي تنتمي إلى حزب ميرتس اليساري، استقالتها من الائتلاف اليوم الأحد بعد اجتماع مع وزير الخارجية يائير لابيد وممثلي المجتمع العربي.

ونتيجة لذلك، أصبح لدى ائتلاف بينيت مجددا 60 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، مما يزيد من صعوبة الأمر بالنسبة للمعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أن تطيح بالحكومة.

وكانت ريناوي زعبي قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستترك الائتلاف احتجاجا على معاملة السلطات للفلسطينيين خاصة ممارسات شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات الأخيرة في المسجد الأقصى.