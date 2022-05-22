كاملة أبو ذكري عن مسلسل بطلوع الروح: الحقيقة أسوأ مما عرضناه بكثير

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إن سر نجاح مسلسل «بطلوع الروح» يرجع إلى الإتقان والمذاكرة القوية، لافتة إلى أنهم قضوا 3 أشهر في مشاهدة الأفلام التسجيلية، والقراءة المتعمقة في الموضوع، لمعرفة كيف كانت الأوضاع في الرقة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنهم التقوا بأناس من الرقة يعيشون في لبنان، وعاصروا فترة احتلال داعش للمدينة، موضحة أنهم ساعدوهم في تصميم شكل المباني الصحيح.

وذكرت أن أحداث المسلسل صورت في مدينة بلعبك اللبنانية، الواقعة على حدود سوريا؛ لأنها أقرب في شكلها إلى الرقة، قائلة إن طاقم العمل مصري وسوري ولبناني وإيراني.

وأشارت إلى أن أهالي المنطقة كانوا متفهمين لطبيعة عملهم وتصوير المسلسل، متابعة: «كنا سعداء ونشعر بتقديم عمل نصدقه، كل شخص في مكانه يقدم أحسن ما عنده قدر المستطاع، وشركة الإنتاج لم تبخل على المسلسل بمجاميع ومعدات ونجوم».

ونوهت إلى أن «مسألة تصوير المسلسل كانت صعبة جدًا»، فضلًا عن أن حقيقة «داعش» أسوأ كثيرًا مما ظهر على الشاشة، معقبة: «الحقيقة أسوأ من كده بكثير، القصاص لا يكون بضرب النار وإنما الذبح، والجثة مقطعة حتت لمدة أسبوع في الميدان للعبرة، ما قدمناه مخفف أوي».

مسلسل «بطلوع الروح»، من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وغيرهم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.