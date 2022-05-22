 إسرائيل: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء هجمات على إسرائيليين في العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: خدائي الذي قتل في طهران كان وراء هجمات على إسرائيليين في العالم


نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 9:22 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 9:22 م

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن المسئول في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي الذي اغتيل اليوم في طهران، كان يقف وراء سلسلة من الهجمات على إسرائيليين حول العالم.

وقالت القناة في تقرير أعدته إن "الضابط في الحرس الثوري كان وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية على إسرائيليين حول العالم".

وتابعت أنه "هو من أرسل منصور رسولي لاغتيال القنصل الإسرائيلي في اسطنبول".

وكانت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني أعلنت عن "تعرض العقيد صياد خدائي لجريمة إرهابية في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرقي طهران من قبل عناصر معادية للثورة منتمية للاستكبار العالمي".

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