الرئيس الصيني: نبذل جهودا لتحسين أنظمة السياحة الحديثة

أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج، تعليمات مهمة بشأن العمل السياحي، حيث أشار إلى أنه منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح وخاصة منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، دخلت التنمية السياحية في الصين في المسار السريع، وشكلت الصين أكبر سوق للسياحة المحلية في العالم.

وأضاف أن الصين باتت أكبر مصدر للسياح ومقصدا رئيسيا للسياحة الدولية، ونمت صناعة السياحة من صناعة صغيرة إلى كبيرة، ومن ضعيفة إلى قوية، وأصبحت بشكل متزايد صناعة أساسية إستراتيجية ناشئة وصناعة ذات خصائص العصر البارزة.

وأكد شي جين بينج أن التنمية السياحية تواجه فرصا وتحديات جديدة خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد، مشدداً على ضرورة التمسك بفكر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد باعتباره مرشدا، وتطبيق الفكر التنموي الجديد بصورة كاملة وشاملة، والتمسك بالأصالة مع الابتكار، وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة، ودفع التنمية المتكاملة، والتنسيق بين الحكومة والسوق، وبين العرض والطلب، وبين الحماية والتطوير، وبين السوقين المحلي والدولي.

كما شدد الرئيس على بذل جهود لتحسين أنظمة السياحة الحديثة، وتسريع بناء الصين لتصبح دولة قوية سياحيا، وإفساح المجال لدور صناعة السياحة في خدمة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء موطن روحي وإظهار صورة الصين وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات بشكل أفضل.

وتابع: من الضروري دفع التنمية عالية الجودة لصناعة السياحة، وتسريع بناء دولة قوية سياحيا، وتقوية التخطيط المنهجي والتخطيط العلمي، وحماية التراث الثقافي والموارد الإيكولوجية، وتحسين مستوى العرض وجودة الخدمة، وتعميق التبادلات والتعاون في السياحة الدولية، وخلق آفاق جديدة للتنمية السياحية باستمرار