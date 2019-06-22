بدأ الفريق الأول بنادي المقاولون العرب فترة إعداده للموسم الجديد بمقر النادي بالجبل الأخضر حيث انتظم اللاعبين باستثناء الدولي أحمد علي المتواجد مع منتخب مصر المشارك في كاس الأمم الإفريقية وال.

وحرص محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على الحضور عقب عودته من السعودية وأداء مناسك العمرة، وعقد حلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس قبل انطلاق فترة الإعداد للحديث عن تفاصيل الاستعداد للموسم الجديد ومباراة الأهلي في ختام الموسم الحالي وتم أيضًا مناقشة بعض الأسماء المرشحة للانضمام للفريق وشكل قائمة الموسم المقبل.

وحرص فتحي على الاجتماع باللاعبين بحضور الجهاز الفني وطالبهم بالجدية والتركيز خلال فترة الإعداد للبناء بشكل قوي للموسم المقبل .

ويبدأالفريق بعمل قياسات بدنية وتدريبات لياقة بدنية خلال الأسبوع الأول حسب البرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني.