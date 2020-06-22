أشياء يجب أن تعرفها حول الوقوع في الحب أثناء سن الثلاثين

الوصول إلى سن منتصف العشرينات من العمر قد يجعلك تشعر بأن كل شيء يسير بسرعة كبيرة، وأنك لم تفهم كل شيء حتى الآن، ولكن الأمور تتحسن مع تقدم العمر، وبقدر ما لا تريد أن تبلغ الثلاثين، إلا أنها فرصة عظيمة لتحقيق الكثير من الأمور بشكل أكثر واقعية، لتصبح أفضل من المراحل السابقة على أكثر من صعيد.

مع بلوغ سن الثلاثين، يصبح أغلبنا على علم بأمور كثيرة، بعد خبرات وتجارب شخصية وحياتية كثيرة، كذلك أثبتت الدراسات أن هذا هو السن المناسب للوقوع في الحب؛ لأنه ليس السن الذي تكون فيه صغيرًا جدًا لتستمر في الاستكشاف ولديك علاقات غير رسمية، ولا أنك عجوزًا حتى تتخلى عن مغامرة الحب.

وتعتبر فترة الثلاثينيات هي العمر الذي تكتسب فيه الوضوح بشأن نفسك، وما تريده من الحياة وكيف تريد أن يكون شريكك، لذلك نشر موقع "بلاش إن" بعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي ينبغي معرفتها حول الوقوع في الحب في الثلاثينيات من العمر.

• لديك فكرة أفضل عن الحب

عندما تكون في العشرينات من عمرك، تتأثر أكثر ببعض التخيلات حول كيف أو ما هو الوقوع في الحب، ولكن عندما تنضج وتصل إلى سن الثلاثين، تفهم حقًا ما هو الحب وكيف يجب أن يكون الشخص الذي تقع معه في الحب، ولا يقتصر إدراكك على المظهر فقط، حيث تكتسب بعض الأفكار الحقيقية حول ماهية الحب حقًا، وتصبح السمات الجسدية سطيحة فقط، وتتخذ قرارات حازمة وتختار شريكك بناءً على ما تريد وليس ما يريده الآخرون.

• لديك سيطرة أكبر على مشاعرك

عندما تستطيع التحكم في التغييرات الهرمونية وعواطفك أيضًا، وذلك عند بلوغ سن الثلاثينيات من العمر، تبدأ في تفهم ما تمر به وتتحمل المسؤولية بدلاً من إلقاء اللوم على الأشخاص والمواقف في مراحل حياتك، وتصبح أكثر لطفًا مما يجعلك شريكًا ممتازًا.

• تعرف كيف تتعامل مع المشكلات بشكل أفضل

العلاقة الصحية دائما ما تحظى بالحب وكذلك بها الكثير من المشكلات، ولكن مع تقدمك في العمر، تصبح أفضل في حل القضايا والمشكلات بدلا من إنشاء روايات كاذبة تهدد السلام في العلاقة.

• تبدأ في التركيز على حياتك

بمجرد أن تبدأ في معرفة معنى حياتك بالنسبة لك، سيقل اهتمامك بآراء الآخرين في حياتك، وستركز أكثر على سعادتك وما تحتاجه لتحسين حياتك بدلاً من التأثر بما يطلبه منك الآخرون.

• مؤهل للمسؤولية وأكثر نضجا

قد تكون الجاهزية لتحمل المسؤولية أمر لا يتوقف عند سن معين، ولكننا نتعلم كيف نكون مسؤولين مع تقدم العمر، حيث لا تتعلق العلاقة فقط بالمرح، بل ترتبط أيضا بالمسئوليات التي تدركها عندما يتقدم العمر مع الوقت، حيث تجعلك الثلاثينيات شريكا أكثر نضجًا ومسؤولية، ولديك القدرة على معرفة كيفية الموازنة بين متعة وجدية العلاقة.