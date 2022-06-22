الآلاف يُشيعون جثمان فلسطيني ارتقى بطعنة مُستوطن بالضفة الغربية

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد علي حسن حرب (27 عامًا) الذي ارتقى بطعنة من مُستوطن إسرائيلي أمس الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح في مدينة "نابلس"، باتجاه منزل عائلة الشهيد في محافظة "سلفيت"، والتي ألقت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد حرب على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية مرددين الهتافات الغاضبة، وصولا إلى مسجد القرية حيث أدوا الصلاة على جثمانه الطاهر وسط أجواء من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال ومستوطنيه والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، قبل أن يُنقل إلى المقبرة، حيث ووري جثمانه الثرى.

وكالعادة، اعترضت قوات الاحتلال موكب جنازة الشهيد، ومنعت المشاركين من المرور عبر حاجز "حوارة" العسكري جنوب نابلس، وأجبرتهم على العودة والعبور عبر الطرق الداخلية المؤدية إلى قريته في "اسكاكا".