الأمم المتحدة تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند الأربعاء أعمال العنف التي قام بها مستوطنون في قرية فلسطينية بالضفة الغربية.

وأضاف وينسلاند: "أدين بشدة أعمال العنف التي شهدناها الليلة الماضية (الثلاثاء) واليوم (الأربعاء) من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين والأراضي والممتلكات، بما في ذلك مدرسة وسيارة إسعاف، في القرى المحيطة بنابلس ورام الله، في أعقاب هجوم إطلاق النار يوم أمس".

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت الثلاثاء أن قوات الجيش أطلقت النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني على طريق رام الله- نابلس بالقرب من قرية اللبن الشرقية وأردته قتيلا.

وقال الجيش إن قواته قتلت فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وشرعت قوات من الجيش بعمليات بحث عن "آخرين" شاركوا في تنفيذ العملية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر.

وجرى تداول مقاطع فيديو من موقع العملية، تظهر شابا فلسطينيا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".