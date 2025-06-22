مدرب العين: جوارديولا أفضل مدرب في العالم وفريقنا لن يخذل جماهيره أمام مانشستر سيتي

أكد فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن بيب جوارديولا يُعد أفضل مدرب في العالم، مشيرًا إلى أن مسيرته الممتدة على مدار 15 عامًا جعلته الأكثر تأثيرًا في كرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، قال إيفيتش: "نحن نركز على كل مباراة على حدة، وتركيزنا الآن على المباراة القادمة. نؤمن بقدراتنا وسنبذل أقصى جهدنا لنرى مكاننا عند مواجهة فريق مثل مانشستر سيتي".

وتابع إيفيتش: "لقد عملنا على تفادي الأخطاء التي وقعنا فيها في السابق وسنكون مستعدين لتقديم أفضل أداء لدينا".

وعن مواجهة أحد أفضل المدربين في العالم، أضاف: "جوارديولا هو بالفعل الأفضل، ليس فقط بين الأفضل، بل هو الأكثر تأثيرًا في كرة القدم الحديثة. من دواعي سروري أن أواجه الفريق الذي يدربه".

وأكد إيفيتش: "عندما تواجه أفضل الفرق، يجب أن تُظهر أفضل ما لديك. أنا واثق من أن لاعبيّ سيبذلون أقصى طاقتهم، وسيقدمون كل شيء من البداية حتى النهاية لأن هذه ستكون مباراة صعبة".

وفي ختام تصريحاته، أشار المدرب الصربي إلى أهمية الإيمان بقدرات الفريق، قائلاً: "اللاعبون لم يؤمنوا بأنفسهم أمام يوفنتوس، ولكن يجب أن يثقوا بما نقدمه لهم وأن يظهروا العزيمة. نحن هنا بجدارة، ولا يُمكن أن ننسى أننا فزنا بدوري أبطال آسيا منذ عامين، وهو إنجاز كبير، وفريق العين يعرفه الجميع جيدًا".

وكان العين قد تعرض لخسارة قاسية أمام يوفنتوس بخمسة أهداف دون رد، بينما فاز مانشستر سيتي على الوداد بهدفين دون مقابل في المباراة الأولى.