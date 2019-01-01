الديمقراطيون يحذرون من أزمة إسكان في أمريكا خلال الأسبوع الجاري

حذر الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، من أن ملايين الأمريكيين سيواجهون خطر الطرد من مساكنهم خلال الأسبوع الحالي إذا لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون جديد لمساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات التراجع الاقتصادي.

وقالت إليزابيت وارين، عضو مجلس الشيوخ،: "تفصلنا أيام عن أزمة إسكان". ووفقا لتقديرات الديمقراطيين فإن حوالي 23 مليون أمريكي يواجهون خطر الطرد من مساكنهم ما لم يصدر القانون.

ويأتي الجدل بشأن حماية المستأجرين غير القادرين على سداد الإيجارات إما لأنهم لا يعملون أو لأنهم يواجهون صعوبات أخرى بسبب الجائحة، في الوقت الذي يكافح فيه الديموقراطيون من أجل استمرار إعانات البطالة المحسنة.

ويريد الجمهوريون في المقابل، وقف هذه الإعانات بنهاية الشهر الحالي، ويقولون إن منح العاطل 600 دولار إضافية أسبوعيا يشجعه على البقاء في المنزل وعدم العودة إلى العمل.

ويقول ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ إن إعانات البطالة جعلت من الصعب عودة الناس إلى أعمالهم.

والمفاوضات جارية منذ أمس الأول الاثنين بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والبيت الأبيض بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة، وبلغت قيمة حزم التحفيز التي تم تمريرها منذ مارس الماضي حوالي 3 تريليونات دولار.