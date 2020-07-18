طبيب يقتل زوجته بـ١١ طعنة عقب مشاجرة بينهما في المنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لضبط طبيب أسنان قتل زوجته طبيبة الأسنان بسكين حيث طعنها ١١ طعنة عقب مشاجرة بينهما وفر هاربا.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور قسم ثاني المنصورة، بوصول "ياسمين. ح. ي"، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين طبيبة أسنان نتيجة تلقي 11 طعنة نافذة، على يد زوجها، ويدعى "محمود. م. ع"، 29 عاما، وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينها وزوجها، قام على إثرها الأخير بالإمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة حيث سمع والده ووالدته صوت مشاجرة وهما يقطنان بنفس المنزل وعندما صعدا وجدوا الزوجة غارقة في دمائها فحاولوا إيقاف النزيف وعندما لم يتمكنا من ذلك اتصلا بالإسعاف، حيث تم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.