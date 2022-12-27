فلسطين تطالب بتحقيق دولي في استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بتحقيق دولي بخصوص استشهاد شاب مساء أمس الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية "المحتلة"، وأعزت الجريمة لتسهيلات حكومة الاحتلال لجنودها بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها "بأشد العبارات" جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة سبسطية، وأدت إلى استشهاد الشاب "فوزي مخالفة"، 18 عاما، وإصابة واعتقال زميله "محمد مخيمر"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وطالب البيان، "لجنة التحقيق الدولية الدائمة بمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جريمة الاحتلال تلك، وتقديم المجرمين ومن يقف خلفهم للعدالة".

واعتبرت الوزارة، أن الجريمة جاءت "نتيجة للتسهيلات التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية لجنود الاحتلال لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت، استشهاد فوزي هاني فوزي مخالفة، 18 عامًا، برصاص الاحتلال في بلدة سبسطية.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري توترا شديدا، إثر تكرار اقتحامات جيش الاحتلال المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بـ"المطلوبين"، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.