 البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي على الاعتراف بالنكبة الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي على الاعتراف بالنكبة الفلسطينية

منال الوراقي
نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 8:14 م

رحب البرلمان العربى بتصويت البرلمان البرتغالي، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، والإشادة بنضاله لنيل حقوقه في تقرير مصيره.

واعتبر البرلمان العربي، أن إدانة القرار لسياسة القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ومطالبة الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تتضمنه الأعراف والقوانين الدولية، هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة بما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة الاستيطان الذى يقوض حل الدولتين على نحو خطير، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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