الكهرباء: مشروع الربط مع السعودية يعظم الاستفادة من قدرات التوليد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك مشروعات للربط مع العديد من الدول لا سيما أن مصر مركز محوري لتبادل الطاقة.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود.

ولفت إلى إتمام تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتم قبل الصيف المقبل، وذلك لتبادل 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات من الطاقات المتجددة لإضافة قدرات بإجمالي 2000 ميجا وات؛ حيث يمكن إنتاج 650 ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية.

وشدد على أنه لا بد من ضبط درجات حرارة التكييف لتصل إلى 25 درجة، إلى جانب ضرورة ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بفصلها من الكهرباء.