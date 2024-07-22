أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عادة ما تشهد مفاجآت، كما أن أعمار المرشحين الأمريكيين دائما ما تمثل مشكلة.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، والمذاع على قناة صدى البلد، إن علاقة الولايات المتحدة بدولة الاحتلال قوية جدا ومترابطة، واللوبي اليهودي داخل أمريكا قوي جدا، كما أن هناك علاقة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي.

وتابع "سعيد": "الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة تحكمه مجموعة من القواعد، لذا تنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جاء وفقا لقواعد الحزب".

وأكمل: "هناك عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي طالبوا بايدن بالتنحي عن الترشح في الانتخابات الأمريكية"، لافتًا إلى أن هناك التفاف كبير بين كبار الحزب الديمقراطي حول بعضهم، كما أن اللجنة الخاصة بالحزب الديمقراطي ستجتمع في أمريكا لتقديم الدعم لترشيح كاميلا هاريس للترشح في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأوضح أن كبار قيادات الحزب الديمقراطي يدعمون ترشح هاريس لرئاسة انتخابات أمريكا، كما أنه يتوقع عدم وجود أي مفاجآت في إعلان الحزب الديمقراطي عن المرشح الذي سيخوص الانتخابات، وكاميلا هاريس ستكون المرشحة عن الحزب الديمقراطي.

وأردف أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قدم العديد من الإيجابيات الكثيرة خلال فترة رئاسته لأمريكا، كما أن بارك أوباما الآب الروحي للحزب الديمقراطي والرئيس الأمريكي الأسبق حريص على تطبيق قواعد الحزب، والتي سيتم تطبيقها في اختيار المرشح الديمقراطي بعد تنحي بايدن.