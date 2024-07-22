اليابان والصين تجريان محادثات استراتيجية للمرة الأولى منذ 2020

أجرت اليابان والصين حوارا استراتيجيا بين مسؤولين على مستوى نواب وزيري الخارجية اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ يناير 2020.

وفي الاجتماع الذي عقد في طوكيو، أكد نائب وزير الخارجية الياباني ماساتاكا أوكانو ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي التزامهما بتعزيز "علاقة استراتيجية مفيدة للطرفين تقوم على المصالح الاستراتيجية المشتركة".

كما اتفق المسؤولان على أن بلديهما سيواصلان العمل من أجل بناء "علاقات بناءة ومستقرة بين اليابان والصين"، حسبما أفادت وكالة جيجي برس.

يشار إلى أن العلاقات بين اليابان والصين يسودها التوتر بسبب جزر غير مأهولة متنازع عليها تقع في بحر الصين الشرقي وتسمي الصين الجزر "دياويو" بينما تسميها اليابان "سينكاكو". وهذه الجرز تديرها اليابان ، ولكن الصين تطالب بالسيادة عليها.

كما مددت اليابان أول أمس السبت جرفها القاري إلى الجزء الشرقي من الجزر الواقعة على بعد حوالي ألف كيلومتر جنوب طوكيو، مما يمكن الدولة الفقيرة بالموارد من بدء البحث لاستخراج الموارد الطبيعية البحرية مثل المعادن النادرة من المنطقة. وقوبلت هذه الخطوة التي اتخذتها اليابان بمعارضة شديدة من جانب الصين .