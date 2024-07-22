انطلاق أعمال الدورة الـ46 للجنة اليونسكو للتراث العالمي في الهند

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال الدورة السادسة والأربعين للجنة اليونسكو للتراث العالمي في العاصمة الهندية نيودلهي وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وستدرس اللجنة، خلال الدورة اقتراحات بإدراج 27 موقعا جديدا في مناطق مختلفة من العالم على قائمة التراث العالمي، كما ستدرس حالة صون 124 موقعًا مدرجة أصلاً ضمن قائمة التراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

يذكر أن لجنة التراث العالمي هي إحدى الهيئتين الرئاسيتين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وهي تتألف من ممثلين عن 21 دولة تنتخبهم الدول المئة والخمس والتسعون الأطراف في الاتفاقية.

وتضطلع اللجنة بمسئولية تنفيذ الاتفاقية، ودراسة الاقتراحات الجديدة للإدراج في قائمة التراث العالمي، وتقييم حالة صون المواقع التي سبق إدراجها في القائمة، بالاستناد إلى التحليل الذي تقوم به الهيئات الاستشارية لليونسكو والأمانة، وتجتمع اللجنة مرة واحدة في العام في دورة عادية.