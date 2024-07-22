نجم كريستال بالاس بديلا لكيفين دي بروين في مانشستر سيتي

يبحث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تعويض الرحيل المحتمل للنجم البلجيكي كيفين دي بروين بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن البريميرليج والانتقال لمنافسات الدوري السعودي من بوابة فريق اتحاد جدة.

شبكة سكاي سبورت البريطانية، ذكرت مساء اليوم الإثنين، اهتمام جوارديولا بالتعاقد مع إيبيريتشي إيزي نجم كريستال بالاس البالغ من العمر 26 عامًا ليكون بديلا لكيفين دي بروين.

التقارير أشارت مراقبة مسؤولو المان سيتي لموقف اللاعب تمهيدا للتعاقد معه الصيف المقبل.

نجم كريستال بالاس تألق في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي مسجلا 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

إيبيريتشي إيزي كان ضمن قائمة منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 الماضية في ألمانيا ووصل مع الأسود الثلاث إلى نهائي البطولة قبل خسارة اللقب لصالح منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1.