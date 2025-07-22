حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو لحظة تاريخية والسيسي امتداد لإرادة الاستقلال وبناء الدولة القوية

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو 1952 تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث كانت إيذانا بمرحلة جديدة قوامها إنهاء التبعية والاستعمار، واسترداد القرار الوطني المستقل، وبداية مسار طويل من بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة الاجتماعية والمساواة، مشيرا إلى أن هذه الثورة كانت نقطة انطلاق لتحولات كبرى ليس فقط في مصر بل في العالم العربي وإفريقيا، ورسخت مكانة مصر كعاصمة القرار العربي والإفريقي المستقل.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الذكرى المجيدة لا ينبغي أن تستدعي فقط من منظور تاريخي، بل يجب أن نستلهم منها معاني التضحية، والعمل الجاد، والإرادة الوطنية الصلبة التي تجلت في قادة الثورة، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي استطاع أن يعبر عن أحلام الجماهير، ويخوض معارك التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي.



وأكد فرحات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل امتدادا حقيقيا لروح 23 يوليو، من خلال إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة بعد سنوات من التحديات والانهيارات، مستندا إلى إرادة شعبية حقيقية، ورؤية واضحة لمفهوم الدولة القوية ذات السيادة، والتي لا تقبل الإملاءات ولا المساومات فقد خاض الرئيس معركة استعادة مؤسسات الدولة، وبنى بنية تحتية عملاقة، وأطلق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية، كما أعاد لمصر مكانتها الدولية، ووضعها في قلب المعادلات الإقليمية والدولية.



وأشار إلى أن ما يميز الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي هو الدمج بين الاستقلال الوطني في قرارها السياسي، والانفتاح الاقتصادي والإداري على تجارب التنمية، بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري، وهو ما يعكسه مشروع "الجمهورية الجديدة" الذي يستكمل أهداف يوليو بالعدالة والكرامة والتنمية.



وشدد فرحات على أن استلهام روح 23 يوليو لا يكون فقط بإحياء الذكرى، بل بالاستمرار في حماية الدولة، وبناء وعي وطني، والوقوف خلف القيادة السياسية، لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، من أجل مستقبل يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.