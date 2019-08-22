إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ محلي على جنوب أراضيها

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قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس، موقعا لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ محلي على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف استهدف بعدة صواريخ موقعا للشرطة البحرية تديره حماس غرب مدينة غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن مقاتلات حربية أغارت على "عدد من الأهداف الإرهابية" في موقع بحري تابع لحماس في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان مساء أمس أنه تم "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سقطت في منطقة مفتوحة وتم تفعيل الإنذار".

ولم يتحدث الجيش عن إصابات أو أضرار جراء إطلاق القذيفة التي لم تعلن أي جهة فلسطينية المسؤولية عنها.

وهذه ثالث مرة يتم فيها إطلاق قذائف من قطاع غزة على جنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي بينما ردت إسرائيل بغارات على مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

وقتل تسعة نشطاء فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس منذ مطلع الشهر الجاري باستهداف إسرائيلي لدى محاولتهم اختراق السياج الحدودي مع قطاع غزة في عمليات "فردية" بحسب الحركة.