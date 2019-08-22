الصحة: «100 مليون صحة» تصدرت مباحثات الرئيس السيسي مع «الصحة العالمية»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، أبدى تقديره – خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيىسي، بقصر الاتحادية، اليوم الخميس – بكافة المبادرات التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية، مشددا على أنها تعد نموذجا يحتذى به في العالم.

وأضافت زايد - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مدير عام منظمة الصحة العالمية مع الرئيس عبد الفتاح السيىسي - أن المباحثات بين الرئيس السيسي ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ركزت على مبادرة "100 مليون صحة" التي تعد الأضخم على المستوى العالمي، علاوة على خطة التأمين الصحي الشامل التي تنفذها الحكومة المصرية ودور المنظمة في ذلك الصدد.

وأشارت إلى أن مدير عام المنظمة شدد على التأثيرات الإيجابية لمبادرات الرعاية الصحية على الشعب المصري، لافتا إلى أن تلك المبادرات عززت مصداقية مصر على المستوى العالمي.

وقالت وزيرة الصحة إن منظمة الصحة العالمية هى المراقب الخارجي المستقل على كل مبادرات الصحة العامة في مصر، وهو ما يعطي لمصر مصداقية أمام العالم في كل النتائج والبيانات والأرقام التي يتم إعلانها في هذا الشأن.

وأضافت أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعد شخصية إفريقية ناجحة، لافتة إلى أن ترؤسه لتلك المنظمة سيعد فرصة للعمل المشترك، وحصول مصر على الدعم لمبادراتها في مجال الرعاية الصحية.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للمدير العام للمنظمة على كافة أشكال الدعم للمبادرات المصرية في مجال الرعاية الصحية، منوهة إلى أن الدعم اللوجستي من جانب المنظمة يتمثل في عمليات المسح والتدقيق، وتوفير الخبراء لتنفيذ المبادرات وخاصة "100 مليون صحة".

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ساهمت أيضا في تدريب الفرق الطبية المعنية بتنفيذ المبادرات المصرية، منوهة إلى أن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تشمل أيضا الكشف عن هشاشة العظام تغطي 28 مليون سيدة العام الحالي.

وقالت زايد إن كل حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الفتيات فور وصول أعمارهن إلى 18 سنة، مشددة على أن الفترة القادمة سوف تشهد إطلاق المزيد من مبادرات الصحة العامة.

وأضافت أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بصحة المرأة واضح، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية شريكة لمصر في خطوات تنفيذ حملة صحة المرأة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على نقل خبراتها في مجال الرعاية الصحية؛ ومن بينها مبادرة "100 مليون صحة" إلى الدول الإفريقية.