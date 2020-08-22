 ليون يهدر نقطتين أمام خواريز.. ونيكاكسا يهزم سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي - بوابة الشروق
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ليون يهدر نقطتين أمام خواريز.. ونيكاكسا يهزم سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي

د ب أ
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:56 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:57 م

أهدر فريق ليون نقطتين إثر تعادله مع خواريز سلبيا صباح السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز نيكاكسا على سانتوس لاجونا 2 / 1.

ورفع ليون رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام كلوب أمريكا وكروز أزول، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، كما رفع خواريز رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث تم طرد خوسيه رودريجيز من صفوف الفريق في الدقيقة 66 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وتغلب نيكاكسا على سانتوس لاجونا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع فيما تجمد رصيد سانتوس لاجونا عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وافتتح ماتيوس دوريا التسجيل لسانتوس لاجونا في الدقيقة 35 ثم حسم نيكاكسا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كلاوديو بايزا وأوناي بيلباو في الدقيقتين 61 و66.


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