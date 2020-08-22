مهاجمة زعيم يهودي في معبد بمدينة جراتس النمساوية

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هاجم شخص مجهول زعيم جماعة يهودية في مدينة جراتس النمساوية اليوم السبت، في أعقاب حادثين شهدهما الأسبوع الجاري وأسفرا عن إلحاق أضرار بمعبد يهودي محلي.

وقالت شرطة جراتس في بيان إن زعيم الجماعة لم يصب بأذى حيث كان داخل سيارته.

ووفقا لمتحدث باسم الجماعة اليهودية، هاجم رجل رئيس الجماعة إيلي روزن بقطعة من الخشب.

وتضررت عدة نوافذ في المعبد الليلة الماضية. وتعتبر جراتس هي ثاني أكبر مدينة في النمسا.

وتم رسم شعارات مؤيدة للفلسطينيين على المبنى ومركز الجماعة القريب مساء الثلاثاء الماضي.

وذكر المتحدث إن منفذ الهجوم الذي فر بعد الهجوم اليوم السبت بدا مشابها للرجل الذي شوهد في لقطات المراقبة في الحادثين السابقين.

وذكرت الشرطة أن "يبدو أن هناك صلة واضحة (للهجوم) بالحوادث التي شهدها معبد جراتس مؤخرا".