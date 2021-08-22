وزيرة الثقافة تبحث عددا من المشروعات مع محافظ دمياط

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في مستهل زيارتها للمحافظة؛ لمتابعة خطة الفعاليات والأنشطة الثقافية، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت "عبد الدايم" إنه جرت مناقشة العديد من المشروعات الإبداعية المتنوعة، المستهدف إقامتها في محافظة دمياط، والتي تسهم في تحقيق العدالة الثقافية، وتعمل على تنمية الوعي وبناء الإنسان، كما تم الاطلاع على خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط وإمداده بإحدث التقنيات، حرصا على رفع كفاءة الكيانات الثقافية بكافة ربوع مصر، إلى جانب استضافة عدد من المشروعات الثقافية التي تنظمها الوزارة، منها عروض مسرح المواجهة والتجوال.

وأشارت إلى دعم القيادة السياسية لقطاع الثقافة، لإيمانها بقدرة القوى الناعمة على تكوين أجيال جديدة قادرة على صون مقدرات الوطن.

ومن جانبها، أشادت محافظ دمياط بما حققته وزارة الثقافة من إنجازات على أرض الواقع، والتي تمثلت في أنشطة متعددة ومتنوعة لنشر الفكر والوعي المستنير، وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية، والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب الارتقاء بالذوق العام وحماية التراث المصري وبناء الإنسان.

وتوجهت بالشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على إدراج قصر ثقافة مدينة دمياط بمخطط التطوير، مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الثقافية التي تقام على أرض المحافظة.