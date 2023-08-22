اليابان تبدأ في تصريف مياه فوكوشيما الخميس

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قالت الحكومة اليابانية إن اليابان ستبدأ تصريف مياه التبريد المعالجة من أنقاض محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ اعتبارا من يوم الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن ذلك اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع وزراء الحكومة المعنيين.

وقال رئيس الوزراء إن إطلاق المياه في المحيط مسألة "لا يمكن تأجيلها".

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تصريف المياه لا يشكل أي خطر على البشر أو البيئة.

ومع ذلك، فإن الصيادين المحليين والدول المجاورة مثل الصين يعارضون خطط اليابان.

وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانصهار في عام 2011 نتيجة لزلزال وتسونامي.

وعلى الرغم من إغلاق المفاعلات، لا يزال يتعين تبريدها بالمياه المخزنة في الخزانات.

ونظرا لنفاد المساحة، من المفترض أن يتم ضخ المياه عبر المحيط عبر نفق بطول كيلومتر واحد.

وسيتم ترشيحها وتخفيفها بمياه البحر مسبقا.

ومن المتوقع أن يستغرق التخلص من 3ر1 مليون طن من المياه 30 عاما.