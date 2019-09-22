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الخولي: تحديد عدد جماهير مباراة المصري وماليندي التنزاني خلال ساعات

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 7:17 ص | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 7:17 ص
قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن تحديد عدد مشجعي الفريق أمام ماليندي سيتي التنزاني في إياب الدور التمهيدي الثاني للكونفيدرالية الإفريقية سيتم إعلانه اليوم الأحد.
 
وأضاف الخولي، في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه فوجئ برفض أمن السويس باستضافة مباراة المصري وماليندي سيتي في السويس، كاشفا حصول الفريق على خطاب بإقامة المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
 
وتابع، "مشجعي المصري سيواجهون صعوبات في السفر إلى الإسكندرية لحضور مباراة الفرق في الكونفيدرالية، خاصة أن المسافة تستغرق وقت يصل إلى نحو 4 ساعات".
 
يذكر أن المصري قد فاز على ماليندي سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية.
 
ويلتقي المصري، اليوم الأحد مع نظيره حرس الحدود، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

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