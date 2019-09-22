عبد الحق وسعد يجتمعان مع جهاز منتخب الكرة النسائية

عقدت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على الكرة النسائية ومحمود سعد المدير الفني للاتحاد أول جلسة للجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف نجم مصر ونادي الزمالك السابق بحضور اعضاء الجهاز الفني الذي يضم مصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين وباسم خيرت مدرب حراس المرمى واحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد اداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وهناء فاروق أخصائية تغذية.

وتم خلال الجلسة وضع الخطوط العريضة لخطة اعداد منتخب مصر تحت 20 سنة استعدادا لخوض تصفيات افريقيا في يناير القادم المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.

وأكد حسين عبد اللطيف على اقامة تصفيات للمنتخب لانتقاء افضل العناصر من خلال معسكر تدريبي أيام 26 و 27 و 28 سبتمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة اضافة إلى معسكرين خلال شهر نوفمبر المقبل بعد بداية دوري الكرة النسائية الذي سينطلق منتصف اكتوبر المقبل وخوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية المقرر اقامتها في نوفمبر بتونس بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر عبدالحق عن سعادتها بالعمل مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية بقيادة حسين عبد اللطيف وقالت انها كانت حريصة علي اسناد المهمه لمدير فني لديه خبرات فنية علي مستوى عال، حيث تم اختياره وجهازه المعاون بعد دراسة السير الذاتيه لكل مدرب وفقا لمعايير فنية على أسس علميه خضع لها جميع المرشحين .

أضافت عبدالحق انه سيتم العمل علي اعداد منتخب الشابات تحت 20 سنة لتأهيله كنواة للمنتخب الاول في المستقبل .