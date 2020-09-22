قال الفنان أشرف عبدالباقي، إن سلوك نجوم «مسرح مصر» لم يتغير معهم مشيرًا إلى أنه «يقدر تغير سلوكهم مع الآخرين بشكل تام، ويضع نفسه مكانهم، باعتبار أن لكل واحد منهم طموح».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الاثنين، أن النقلة السريعة لنجوم مسرح مصر عيب في وجهة نظره، قائلًا إن البعض يعتقد بأنها أمر جيد.

وأشار إلى أنهم يستحقون الشهرة السريعة التي اكتسبوها، معقبًا: «في عام أصبحوا معروفين، والمسرحية تتعمل النهاردة والأسبوع اللي بعده تتعرض على التليفزيون».

ولفت إلى أنه يعطيهم النصائح أولًا بأول؛ لكن اختيار التقبل من عدمه يعود لهم، موضحًا أن وجهة نظره قد تكون خاطئة في بعض الأحيان، فضلًا عن أنه تعلم منهم كما تعلموا منه.