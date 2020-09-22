إسرائيل تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

تقدمت إسرائيل بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني الـ90 للمملكة، قائلة: «يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار».



وأعربت عبر صفحة «إسرائيل بالعربي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، عن أمنياتها في أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة بين البلدين.



وتحتفل المملكة العربية السعودية في الـ23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي، الذى يشهد فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.







نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_السعودي_90 pic.twitter.com/XEGgIvn5ym — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 22, 2020