 إسرائيل تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

اسرائيل
اسرائيل
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:14 م
تقدمت إسرائيل بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني الـ90 للمملكة، قائلة: «يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار».

وأعربت عبر صفحة «إسرائيل بالعربي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، عن أمنياتها في أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة بين البلدين.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في الـ23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي، الذى يشهد فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.


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